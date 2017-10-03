АТОР: события в Каталонии не повлияли на туристический спрос у россиян

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские туроператоры информируют, что количество организованных туристов в Каталонии в октябре снижается из-за окончания пляжного сезона, что не связано с акциями протеста, которые проходят в Барселоне вокруг референдума о независимости, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Российские туроператоры сообщают, что количество организованных туристов в Каталонии в октябре снижается из-за окончания пляжного сезона. Но даже в этом случае нашим соотечественникам интересны экскурсионные программы в Барселону и Каталонию. Так что спрос на направлении устойчив", — говорится в сообщении.

В пресс-службе туроператора ANEX Tour отметили, что "аннуляций туров по направлению за последнее время нет". "Есть некоторый спад спроса, связанный, прежде всего, с планомерным завершением сезона на побережье Испании. Загрузка рейсов на ближайшие недели стопроцентная", — заявили в пресс-службе.

"Небольшой спад спроса есть, но скорее всего это связано с последними событиями, произошедшими с "ВИМ-Авиа", а также то, что пляжный сезон и отпуска подходят к концу", — рассказали в компании "Русский Экспресс", отметив, что глубина продаж в Каталонию "достаточно большая": в настоящее время туристы бронируют поездки на январь-февраль 2018 года.

По данным интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru, в сентябре более 70% всех продаж по Испании приходятся на Каталонию, в августе это было более 80%. "Общие продажи по Испании в сентябре, конечно, ниже, чем в августе, но это обусловлено сезонностью. На мой взгляд, кардинального влияния референдум на продажи не окажет", — полагает директор по стратегическому планированию компании Екатерина Бежанова.

В туристическом ведомстве Каталонии заверяют, что в настоящее время в регионе все работает в штатном режиме: инфраструктура, туристические услуги полностью доступны (объекты размещения, транспорт, аэропорты). "Экскурсии проводятся в обычном порядке, передвижение всех видов транспорта обеспечено", — подчеркивается в комментариях представителей каталонского туризма.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон.