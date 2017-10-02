Число туристов из России в Анталье достигло трех миллионов

АНКАРА, 2 окт — РИА Новости. Количество российских туристов, посетивших турецкую Анталью за девять месяцев этого года, достигло рекордного уровня в 3,38 миллиона человек, заявил губернатор провинции Мунир Караоглу.

"Число российских туристов, посетивших Анталью, достигло по состоянию на 30 сентября рекордного показателю в 3,376 миллиона человек. Ранее максимальное число гостей из России регистрировалось у нас в 2014 году, за весь год оно составило 3,3 миллиона", — заявил Караоглу на встрече с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым. Высказывание губернатора приводится на официальном сайте администрации провинции Анталья.

Караоглу выразил удовлетворение тем, что многие россияне выбирают Анталью для постоянного места жительства, покупая здесь недвижимость.