Россияне не отказываются от поездок в Испанию на фоне беспорядков

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Проведение референдума в Каталонии, на фоне которого в Испании в Барселоне наблюдались беспорядки, никак не повлияло на интерес российских туристов к посещению этого региона, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом продажи билетов в Барселону по сравнению с прошлым годом вообще выросли в два раза.

"Как сообщают российские туроператоры, российские туристы оказались достаточно индифферентны к политическим событиям в Каталонии. По имеющейся у "Вестника АТОР" информации, отмен или переноса туров из-за проведения референдума не было. Однако туроператоры в Барселоне уже корректируют свои экскурсионные программы на ближайшие дни, прежде всего из-за всеобщей забастовки 3 октября", — говорится в сообщении.

Ранее Ростуризм сообщал, что по состоянию на понедельник на курортах Испании (преимущественно на морском побережье) находится около 7 тысяч российских туристов; около тысячи россиян – в Барселоне. При этом ведомство призвало российских туристов, отдыхающих в Барселоне, соблюдать меры личной безопасности после произошедших в Каталонии беспорядков.