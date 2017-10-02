Ростуризм: в Лас-Вегасе находятся не более 50 российских туристов

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Лас-Вегасе в данный момент находятся не более 50 самостоятельных российских туристов, организованных групп российских туристов нет, сообщается на сайте Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму также призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Лас-Вегасе, соблюдать спокойствие, меры личной безопасности, избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей.

"По имеющейся информации, в Лас-Вегасе в данный момент находятся не более 50 самостоятельных российских туристов; организованных групп российских туристов нет. Информации о пострадавших российских туристах в Федеральное агентство по туризму не поступало", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посольство России в США не располагает информацией о российских гражданах, которые могли пострадать при стрельбе в Лас-Вегасе.

Ранее шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что более 20 человек погибли и более 100 ранены при стрельбе в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.