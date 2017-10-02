Туроператоров просят предупреждать о запрете электронных сигарет в Таиланде

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ростуризм после задержания двух россиян за электронные сигареты в Таиланде призвал операторов информировать российских туристов о запрете на такие устройства в стране, сообщается на сайте Ростуризма.

Посольство России 22 сентября подтвердило информацию о задержании двоих россиян полицией курортного города Паттайя за курение электронных сигарет. Заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что двое россиян, мужчина и женщина, были задержаны в Паттайе по обвинению во ввозе в Таиланд запрещенных предметов и веществ — электронных сигарет и курительных смесей к ним.

Информация о задержании пары из России появилась ранее в русскоязычных группах, созданных в социальных сетях россиянами, проживающими в Таиланде.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете на электронные сигареты и о санкциях за его нарушение. Ростуризм рекомендует российским туристам, направляющимся на отдых за рубеж, предварительно знакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов, которые могут испортить отпуск", — говорится в сообщении.

По закону, принятому в декабре 2014 года, ввоз в Таиланд, продажа или производство для продажи электронных сигарет карается тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом, составляющим пятикратную стоимость электронных сигарет, изъятых при задержании нарушителя.

Закон касается не только электронных сигарет, но и кальянов, а также курительных смесей для них.