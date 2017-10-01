Россия ждет ответа Египта по проекту соглашения о безопасности в аэропортах

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Россия ожидает ответ от Египта по проекту соглашения о безопасности в египетских аэропортах для возобновления полетов, сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума "Наука и технологии в обществе" в японском городе Киото.

"Для продолжения полетов необходимо заключить соглашения, которые отрегулируют все вопросы безопасности в египетских аэропортах, пока египетские коллеги изучают проект соглашения", — сказал Дворкович.

По его словам, "идут постоянные консультации, пока мы не получили ответа по поводу соглашения".

"Мы провели необходимые проверки, у нас нет каких-либо больших вопросов по Каиру, пока есть еще некоторые вопросы по Хургаде и Шарм-аш-Шейху", — уточнил он.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.