На Кубани начали привлекать туристов на отдых в межсезонье низкими ценами

КРАСНОДАР, 1 окт — РИА Новости. Программа скидок на отдых в межсезонье стартовала на курортах Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на министерство курортов региона.

"С 1 октября 2017 года до 1 мая 2018 года туристы смогут получить услуги по оздоровлению и лечению со скидками от 5 до 50%", – говорится в сообщении.

По данным администрации, в краевой маркетинговой программе "Южная здравница", разработанной минкурортов региона, принимают участие свыше 30 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением.

"Программа включает как короткие оздоровительные туры до семи дней, так и пакетные туры, рассчитанные на 21 день лечения. В короткие туры входит комплекс процедур для укрепления здоровья, повышения физического тонуса. В путевку на 21 день включено большее количество лечебных процедур, до семи в день, в зависимости от вида заболевания", – добавили в ведомстве. Отмечается, что здравницы региона предлагают лечение по более 500 уникальным программам.

Как отметил министр курортов края Христофор Константиниди, одно из преимуществ курортов Краснодарского края для россиян – безопасность и отсутствие языкового барьера. Кроме того, по его словам, стоимость санаторно-курортного лечения на Кубани, включая транспортную составляющую, является более чем конкурентоспособной.