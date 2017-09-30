Директор "Куршской косы" рассказал, что мешает развивать водный туризм

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Для развития международного водного туризма в Калининградской области не хватает законодательной базы, рассказал в интервью РИА Новости директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина.

В поселке Рыбачий на территории Куршской косы, на которой расположен одноименный национальный парк, есть водный пограничный переход с Литвой, который в настоящее время находится в запустении.

"Я думаю, не хватает законодательной базы. Сам пирс принадлежит частному владельцу. Если бы государство или область забрали в свои руки, его можно было бы развивать. Когда-то это был пирс рыбоколхоза "Труженик моря", его несколько раз перепродавали, мы разбираемся, кто на каких основаниях владеет им в настоящее время", — сказал Калина.

Пограничный переход с Литвой в поселке Рыбачий был запущен в тестовом режиме осенью 2012 года. Ожидалось, что с открытием перехода Куршский залив будет открыт не только для калининградских, но и литовских и польских яхтсменов, а также в полной мере заработает международный водный маршрут "Е-70", участок которого пролегает от Калининградского залива до Клайпеды.

"На самом деле, это хороший проект. Вдоль каналов живут множество людей, которые занимаются сельским туризмом, они были бы рады, если бы у них останавливались туристы, могли бы даже переночевать, потом поехать дальше тем же путем, или вернуться домой на машине. Мне кажется, людям это интересно, если их заинтересовать тем, что открыт еще и водный путь, и местные жители будут еще больше развиваться, строить, предлагать", — добавил Калина.