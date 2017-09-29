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Туризм
Туризм

Проведение референдума в Каталонии не скажется на турпотоке из России

14:4629.09.2017
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© AFP 2017 / Pau BarrenaПразднование Национального дня Каталонии в Барселоне. Архивное фотоПразднование Национального дня Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pau Barrena

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Референдум о независимости, который планируют провести в Каталонии 1 октября, в ближайшее время не окажет существенного влияния на туристические потоки из России, сообщила в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Участники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
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Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Тюрина считает, что в ближайшее время никакого влияния на турпоток из России в Каталонию референдум не окажет, так как сейчас экскурсионный и пляжный сезон в автономном сообществе уже заканчивается.

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
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"Наших туристов не пугают ни землетрясения, ни цунами, тем более не испугает их референдум. Само проведение референдума никак не повлияет на туристический поток из России, но решение по нему может потом оказать какое-то влияние на туризм, в зависимости от результатов", — считает она.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде

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