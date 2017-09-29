Проведение референдума в Каталонии не скажется на турпотоке из России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Референдум о независимости, который планируют провести в Каталонии 1 октября, в ближайшее время не окажет существенного влияния на туристические потоки из России, сообщила в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Тюрина считает, что в ближайшее время никакого влияния на турпоток из России в Каталонию референдум не окажет, так как сейчас экскурсионный и пляжный сезон в автономном сообществе уже заканчивается.

"Наших туристов не пугают ни землетрясения, ни цунами, тем более не испугает их референдум. Само проведение референдума никак не повлияет на туристический поток из России, но решение по нему может потом оказать какое-то влияние на туризм, в зависимости от результатов", — считает она.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде