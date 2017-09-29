Египетские власти будут контролировать качество услуг в гостиницах

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 29 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Министерство туризма Египта будет проверять гостиницы на предмет оказания услуг на соответствующем уровне, заявил РИА Новости глава Государственного комитета по развитию туризма Египта Хишам ад-Думейри.

"У министерства есть план по мониторингу гостиниц. Контроль осуществляется. И соответствующие меры будут приниматься в случае поступления многочисленных жалоб", — сказал ад-Думейри, отвечая на вопрос о готовности египетских отелей к приему российских туристов в случае открытия авиасообщения между двумя странами.

"Главное, чтобы каждая гостиница оказывала услуги в соответствии с присвоенной ей категорией", — добавил он. Египетский представитель также отметил, что на курортах страны очень много разных предложений в гостиничной сфере.

Комментируя подготовку гостиниц к возможному наплыву туристов из России, ад-Думейри подчеркнул, что это процесс постоянный. "Что касается подготовки гостиниц к приему туристов, то это процесс, который никогда не заканчивается", — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что организаторы туров должны и сами удостовериться в готовности гостиницы принимать туристов. "Мы не можем сейчас заявить, что все гостиницы готовы к приему туристов. У нас есть самые разные гостиницы, в том числе, гостиницы с одной звездой. Но организаторы туров должны сами решать, какие гостиницы подходят для их клиентов", — добавил он.

Ранее представители турбизнеса Египта заявляли, что отели Шарм-эш-Шейха и некоторых других курортов Египта нуждаются в косметическом ремонте, а также в дополнительном наборе квалифицированного персонала в ожидании возвращения в страну российских туристов. По их мнению, египетские гостиницы пока не готовы принять прежний объем российских туристов.

После катастрофы над Синаем российского авиалайнера с туристами в 2015 году полеты на египетские курорты из России были приостановлены по соображениям безопасности. После встречи в рамках саммита БРИКС в Китае президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в странах заговорили о возможном скором возобновлении авиасообщения и турпотока.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.