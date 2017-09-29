Отложенный на двое суток рейс "ВИМ-Авиа" вылетел из Москвы в Певек

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Отложенный на двое суток рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетел из Москвы в чукотский Певек, как ожидается, он прилетит на Чукотку с опозданием в пять часов, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что на маршруте Москва-Певек-Москва задержан рейс с планируемой датой вылета 26 сентября из Москвы и 27 сентября из Певека. Самолет должен был вылететь из Москвы в четверг, с задержкой на двое суток, и прибыть в Певек в 11.00 местного времени (02.00 мск) пятницы.

По данным МЧС, самолет в Певек уже вылетел из Внуково.

"…Запланированное время прибытия в аэропорт Певека 16.00 местного времени (07.00 мск), на борту находится 147 пассажиров. Ориентировочное время вылета рейса №652 Певек-Москва – 17.00 (08.00 мск), количество пассажиров 174 человека. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Также в пятницу на Чукотку прибыл объединенный рейс № 197 Внуково — Магадан — Анадырь. На борту находилось 85 пассажиров, была организована их переправа через Анадырский лиман. Ориентировочное время вылета самолета в Москву – 15.00 местного времени.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.