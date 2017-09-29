Отложенный в четверг рейс "ВИМ-Авиа" вылетел из Благовещенска в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Благовещенска в Москву, отложенный с четверга, вылетел в пятницу утром, сообщается на сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет, перевезший из столицы в Благовещенск утром в четверг 103 пассажиров, отправится обратно в Москву в этот же день в 21.00 по местному времени (15.00 мск). Позже минтранс области сообщил, что вылет рейса НН-182 состоится 29 сентября в 10.00 местного времени (04.00 мск).

Согласно данным онлайн-табло Благовещенского аэропорта, рейс вылетел по расписанию – в 11.00 местного времени. В четверг самолет "ВИМ-Авиа" прилетел из столичного Внуково в Благовещенск с задержкой почти на сутки.

Во вторник минтранс Приамурья открыл "горячую линию" для пассажиров "ВИМ-Авиа". Также сообщалось, что компания "Икар" готова с 6 октября увеличить число рейсов по направлению Благовещенск — Москва, если ситуация с "ВИМ-Авиа" не изменится. Власти Амурской области ведут переговоры и с "Уральскими авиалиниями".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.