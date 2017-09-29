АТОР предложил Минтрансу сделать чартерный авиарынок более прозрачным

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минтранс предложения по регулированию рынка чартерных перевозок; так, например, предлагается сделать его более прозрачным и публиковать в открытом доступе реальные сведения о возможностях авиакомпании по перевозке туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

В АТОР считают, что туроператоры сегодня не могут проверить, соответствуют ли объемы, которые заявляет перевозчик, его реальным возможностям, и для предотвращения инцидентов, подобных ситуации с "ВИМ-Авиа", необходимо скорректировать правила на рынке, в том числе законодательно.

"АТОР предлагает сделать открытым для туроператоров сам порядок выдачи допусков авиакомпаниям. Кроме этого, по мнению членов АТОР, необходимо публиковать в открытом доступе (например, на сайте Росавиации) актуальные сведения о емкостях перевозчиков, об имеющемся воздушном парке и планируемом вводе новых воздушных судов в парк авиакомпании и других параметрах, характеризующих ее реальные возможности по перевозке туристов. В том числе, всем игрокам рынка должен быть доступен и крайне важный для туристической отрасли параметр: количество заключенных авиакомпанией контрактов на чартерную перевозку в текущем сезоне", — говорится в сообщении.

"Кроме этого, АТОР предлагает усилить мониторинговую и контрольную функцию Росавиации для своевременного выявления "проблемных" перевозчиков на чартерном авиарынке. В частности, предлагается детально проработать механизм отзыва допусков, выданных авиакомпаниям на чартерные перевозки по отдельным направлениям, в случае, если компания систематически не выполняет или частично не выполняет полетные программы", — отмечается в сообщении.

АТОР также поддержали идею создания при Росавиации резервного фонда.

Ранее Росавиация предложила сформировать специальный фонд на случай банкротства авиакомпаний. По словам главы ведомства Александра Нерадько, хотя бы 10 рублей, отчисляемые по одному билету, при нынешних объемах перевозок в общей сложности могут сформировать страховой резерв в размере 1 миллиарда рублей, которых будет достаточно в случае прекращения операционной деятельности крупного авиаперевозчика.

Помимо этого, АТОР предлагает законодательно установить равную ответственность и обязательства авиакомпаний перед пассажирами как регулярных, так и чартерных рейсов.

Отмечается, что в этом сезоне туроператоры столкнулись с тем, что "ВИМ-Авиа" не всегда выписывала билеты в обе стороны пассажирам чартерных рейсов, несмотря на полную оплату рейсов со стороны туроператоров. Поэтому в АТОР предлагают четко прописать в законодательстве требование для авиакомпаний об обязательной выписке билетов в обе стороны всем пассажирам чартерных рейсов.

В АТОР считают, что невыполнение этого требования должно вести к существенным штрафам для авиакомпаний-нарушителей, что также необходимо закрепить на законодательном уровне.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально сообщила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

В среду Минтранс РФ сообщил, что глава министерства Максим Соколов достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа". Также сообщалось, что практически завершена разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа". Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется сдавать билеты по месту их приобретения для возврата денежных средств.