РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

АТОР предложил Минтрансу сделать чартерный авиарынок более прозрачным

Сюжет:
Ситуация вокруг авиакомпании ВИМ-Авиа (172)
02:2529.09.2017
(обновлено: 02:28 29.09.2017)
0350
© Fotolia / feldsher03Крыло самолёта. Архивное фотоКрыло самолёта. Архивное фото
© Fotolia / feldsher03

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минтранс предложения по регулированию рынка чартерных перевозок; так, например, предлагается сделать его более прозрачным и публиковать в открытом доступе реальные сведения о возможностях авиакомпании по перевозке туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Это давно продолжалось": Путин раскритиковал чиновников за "ВИМ-Авиа"

В АТОР считают, что туроператоры сегодня не могут проверить, соответствуют ли объемы, которые заявляет перевозчик, его реальным возможностям, и для предотвращения инцидентов, подобных ситуации с "ВИМ-Авиа", необходимо скорректировать правила на рынке, в том числе законодательно.

"АТОР предлагает сделать открытым для туроператоров сам порядок выдачи допусков авиакомпаниям. Кроме этого, по мнению членов АТОР, необходимо публиковать в открытом доступе (например, на сайте Росавиации) актуальные сведения о емкостях перевозчиков, об имеющемся воздушном парке и планируемом вводе новых воздушных судов в парк авиакомпании и других параметрах, характеризующих ее реальные возможности по перевозке туристов. В том числе, всем игрокам рынка должен быть доступен и крайне важный для туристической отрасли параметр: количество заключенных авиакомпанией контрактов на чартерную перевозку в текущем сезоне", — говорится в сообщении.

"Кроме этого, АТОР предлагает усилить мониторинговую и контрольную функцию Росавиации для своевременного выявления "проблемных" перевозчиков на чартерном авиарынке. В частности, предлагается детально проработать механизм отзыва допусков, выданных авиакомпаниям на чартерные перевозки по отдельным направлениям, в случае, если компания систематически не выполняет или частично не выполняет полетные программы", — отмечается в сообщении.

АТОР также поддержали идею создания при Росавиации резервного фонда.

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Глава Росавиации предложил ввести страховой сбор с каждого билета

Ранее Росавиация предложила сформировать специальный фонд на случай банкротства авиакомпаний. По словам главы ведомства Александра Нерадько, хотя бы 10 рублей, отчисляемые по одному билету, при нынешних объемах перевозок в общей сложности могут сформировать страховой резерв в размере 1 миллиарда рублей, которых будет достаточно в случае прекращения операционной деятельности крупного авиаперевозчика.

Помимо этого, АТОР предлагает законодательно установить равную ответственность и обязательства авиакомпаний перед пассажирами как регулярных, так и чартерных рейсов.

Отмечается, что в этом сезоне туроператоры столкнулись с тем, что "ВИМ-Авиа" не всегда выписывала билеты в обе стороны пассажирам чартерных рейсов, несмотря на полную оплату рейсов со стороны туроператоров. Поэтому в АТОР предлагают четко прописать в законодательстве требование для авиакомпаний об обязательной выписке билетов в обе стороны всем пассажирам чартерных рейсов.

В АТОР считают, что невыполнение этого требования должно вести к существенным штрафам для авиакомпаний-нарушителей, что также необходимо закрепить на законодательном уровне.

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин поручил представить предложения по решению проблем в сфере транспорта

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально сообщила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

В среду Минтранс РФ сообщил, что глава министерства Максим Соколов достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа". Также сообщалось, что практически завершена разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа". Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется сдавать билеты по месту их приобретения для возврата денежных средств.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена