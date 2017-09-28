Турпомощь: почти девять тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" вернулись на родину

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Почти 8,7 тысячи российских туристов – клиентов авиакомпании "ВИМ-Авиа" — вернулись на родину из-за рубежа, сообщил руководитель объединения "Турпомощь" Александр Осауленко, чьи слова приводит пресс-служба Минкультуры в четверг.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.

В четверг прошло оперативное совещание под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского.

"По ситуации на утро 28 сентября, в результате работы оперативного штаба, созданного при Ростуризме, из 39 тысяч туристов 8648 вернулись на родину. Причем всех их вывезли туроператоры исключительно за счет собственных финансовых и организационных ресурсов", — сказал Осауленко.

По его словам, 30 683 туриста находятся сейчас в пяти странах, из них практически 80% в Турции. Кроме того, он подчеркнул, что туристы, которые не смогли вылететь, находятся в гостиницах и продолжают отдых также за счет туроператоров.

Помимо этого Осауленко уточнил, что были решены проблемы с китайскими туристами, которые не смогли вылететь на родину.

"Китайские туристы, согласно межправсоглашению о безвизовом обмене туристскими группами между Россией и КНР, могут находиться на территории нашей страны только во время поездки, они въезжают и выезжают по спискам. Нарушение этого положения грозит туркомпаниям штрафом в размере 400 тысяч рублей за туриста в стуки", — пояснил руководитель "Турпомощи".

Министр со своей стороны поставил вопрос о том, что большинство туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с "ВИМ-авиа", не имели, как выясняется, обратных билетов.

"Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение Федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года", — подчеркнул Мединский. Он потребовал от Ростуризма немедленно пресечь нарушения и обеспечить мониторинг по каждому туроператору.

Министр подчеркнул, что Ростуризм должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией с целью защиты прав туристов и неукоснительного соблюдения законодательства. Одновременно он дал поручение немедленно предупредить туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров. Согласно действующему законодательству, исключение из реестра автоматически ведет к запрету туроператору заниматься профессиональной туристской деятельностью — то есть уходу с рынка.

Помимо этого министр дал поручение включить в оперативный штаб представителей Роспотребнадзора для тесной координации действий по защите законных прав туристов.

В четверг Мединский направил на имя главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько письмо с требованием об исполнении постановления правительства РФ № 967 от 22 сентября 2014 года "О внесении изменений в правила оказания услуг по реализации турпродукта" и принятии незамедлительных организационно-управленческих решений, которые обеспечат выдачу туристам обратного билета, уточнили в пресс-службе.