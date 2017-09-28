В "Домодедово" опровергли информацию о запрете на вылет самолета "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о том, что воздушная гавань препятствует вылету самолета "ВИМ-Авиа" в Сингапур, об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта.

Ранее в четверг представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что аэропорт "Домодедово" не выпускает самолет Boeing 777, находящийся у "ВИМ-Авиа" в лизинге, который должен направиться в Сингапур. Из аэропорта самолет ультимативно не выпускает администрация воздушной гавани, отметили в авиакомпании, несмотря на полную оплату его услуг лизингодателем и согласование всех формальностей.

"Это дезинформация. Со стороны аэропорта ограничений не было и нет. Сегодня пять бортов из "Домодедово" по заявке авиакомпании уже выпустили. При этом аэропорт не получает оплату за услуги наземных служб", — заявили в аэропорту. "На вылет этого Boeing 777 отсутствует подтверждение регулятора", — пояснили там же.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.