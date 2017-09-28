Пассажиров "ВИМ-Авиа" вывозят из Турции рейсами других компаний

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Туроператоры предпринимают усилия для вывоза из Турции застрявших в стране клиентов "ВИМ-Авиа" рейсами других компаний, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"По нашим данным, туроператоры предпринимают усилия для пересадки туристов, которых не может вывезти "ВИМ-Авиа", на другие рейсы. Постепенно они покидают Турцию. Обращений и жалоб туристов относительно того, что им приходится долго находиться в аэропорту, к нам не поступало. Как нас заверили, все россияне находятся в ожидании вылета в гостиницах", — сказал собеседник агентства.