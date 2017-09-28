Источник: Каир полностью готов отправлять и принимать рейсы из России

КАИР, 28 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Каирский международный аэропорт и авиакомпания EgyptAir полностью подготовились отправлять и принимать рейсы между Москвой и столицей Египта, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.

"Мы полностью готовы начать работу по отправке самолетов в Москву, а также готовы принимать самолеты из Москвы авиакомпании "Аэрофлот". С точки зрения безопасности мы, по требованию наших российских коллег, усилили меры, связанные как с пассажирами, так и с багажом. Завершено и обеспечение безопасности питания и топлива", — сказал собеседник агентства.

В то же время, как сообщил РИА Новости источник в египетской авиакомпании EgyptAir, перевозчик готовится отправлять по два рейса в Москву в неделю. "Я рассчитываю, что будут выполняться два рейса из Каира в Москву в неделю на достаточно больших бортах, типа Airbus", — пояснил он.

Источник добавил, что все египетские службы готовы и "ждут только даты возобновления и договоренности о расписании рейсов".

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.