"Уральские авиалинии" увеличат частоту рейсов из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает частоту рейсов из Благовещенска в Москву из-за ситуации с "ВИМ-Авиа", сообщила РИА Новости в четверг представитель авиаперевозчика.

"С 7 октября — шесть раз в неделю, с 17 октября — ежедневно", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос об увеличении числа рейсов, уточнив, что ранее самолеты "Уральских авиалиний" летали из Благовещенска в Москву четыре раза в неделю. Она также отметила, что этот рейс — со стыковкой в Екатеринбурге.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально сообщила, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, а совладельцы бежали за границу, сообщил ранее СК, который расследует дело о хищении денег пассажиров.