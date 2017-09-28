S7 начала принимать на свои рейсы пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines начала принимать на свои рейсы пассажиров компании "ВИМ-Авиа", испытывающей проблемы с обслуживанием, сообщает S7 в четверг.

"S7 Airlines оказывает помощь в перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перевозка осуществляется на свободных местах на собственных рейсах S7 Airlines. К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7 Airlines. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 Airlines в аэропорту вылета", — говорится в сообщении.

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S7 Airlines выделяет дополнительные провозные мощности для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" и на ближайшие дни увеличивает количество рейсов в Москву из Сочи, Краснодара, Симферополя и Еревана. На рейсы S7 Airlines принимаются пассажиры как внутренних, так и международных рейсов ВИМ-Авиа.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Министр транспорта РФ в четверг провел очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".