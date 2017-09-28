Соколов обозначил первоочередную задачу по выходу из ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил в первую очередь вывезти всех туристов – пассажиров авиакомпании "ВИМ–Авиа", отдых которых подошел к завершению, говорится в сообщении министерства.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Министр транспорта РФ в четверг провел очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Открывая работу штаба, Соколов обозначил приоритетные задачи, на которых необходимо сосредоточиться. В первую очередь, необходимо вывезти всех туристов – пассажиров "ВИМ–Авиа", чей отдых подошел к завершению, и наступила дата вылета", – говорится в сообщении Минтранса в четверг.

Параллельно с этим, по его словам, выполняется перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании на внутренних и международных линиях. И уже после этого необходимо приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета не наступила.

"Последний пункт этого плана возможен только после того, как будет завершены вышеуказанные задачи", — цитирует Минтранс Соколова.