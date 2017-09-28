В Минтрансе назвали дату прекращения перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться вплоть до 15 октября, сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве порекомендовали пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее сдавать билеты по месту их приобретения для возврата денежных средств.

Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"

Летом 2017 году начались массовые и длительные задержки рейсов авиакомпании. Ухудшение ситуации привело к вынужденному вмешательству Минтранс и Росавиация. Если ранее представители компании заявляли, что основной причиной задержек служит нехватка самолетов и персонала, то 25 сентября в "ВИМ-Авиа" рассказали о финансовых трудностях.

"Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах", — сообщили в компании.

В дальнейшем "ВИМ-Авиа" также объявила о прекращении осуществления чартерных рейсов.

В Росавиации и других государственных структурах приступили к проработке мер и поиску средств, которые помогли бы авиакомпании продолжить осуществлять перевозки.

Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет порядка семи миллиардов рублей.

Прокуратура начала проверку компании. Следственный комитет, в свою очередь, уже возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Скандал дошел до президента

Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворкович и главу Минтранса Максима Соколова из-за сложившейся ситуации с "ВИМ-Авиа".

Российский лидер заявил Соколову о неполном служебном соответствии. Кроме того, на главу Минтранса наложили дисциплинарное взыскание.

Путин также раскритиковал Дворковича за недостаточно внимания транспортной сфере. Главе Минтранса и вице-премьеру поручено быстро и эффективно урегулировать проблему с "ВИМ-Авиа", а также принять меры по улучшению ситуации в отрасли в целом.

Помощь авиакомпаний

Некоторые компании согласились оказать помощь с перевозкой пассажиров "ВИМ-Авиа". Как отметили в Росавиации, эти авиакомпании получат из бюджета около 200 миллионов рублей; финансирование международных чартеров для вывоза туристов из-за рубежа будет осуществлено из внебюджетных источников.

Причем среди отзывчивых авиакомпаний есть и иностранные: так, греческая EllinAir заявила о готовности осуществлять за свой счет перевозки пассажиров чартеров "ВИМ-Авиа".

Аэропорты также выразили готовность оказать помощь из-за ситуации с "ВИМ-Авиа". "Внуково" согласился принимать рейсы проблемного перевозчика, пока не будут развезены все пассажиры.