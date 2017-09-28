Минтранс договорился с аэропортами об обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа", перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября, сообщатся на сайте ведомства.

"В режиме онлайн Министром достигнуты принципиальные договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа", топливозаправка и аэропортовое обслуживание будет гарантировано предоставлено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собственники аэропорта "Домодедово" приняли решение выпустить пять самолетов "ВИМ-Авиа", которые ранее были остановлены аэропортом за долги, во "Внуково". Это позволит уже сегодня направить эти самолеты в турецкий аэропорт Антальи и в течение завтрашнего дня вернуть порядка двух тысяч пассажиров чартерных рейсов в Москву, подчеркнули в Минтрансе.

Согласно сообщению, до конца текущих суток будут выполнены регулярные рейсы из "Внуково" в Благовещенск, Краснодар и Симферополь, а также из Анадыря в Москву. Как добавили в Минтрансе, готовится к вылету регулярный рейс из "Пулково" в Пекин. Завтра будет осуществлен оборотный рейс из Китая. Двадцать восьмого сентября авиакомпания Red Wings выполнит чартерную перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа" из Римини (Италия) в Москву.

Практически завершена разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа", отмечается в сообщении. Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется сдавать билеты по месту их приобретения для возврата денежных средств.

Следующее заседание штаба Министр транспорта проведет в четверг в 9.00.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально сообщила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".