Россия и Израиль увеличили количество поправок в договор об авиаперевозках

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. РФ и Израиль внесли поправки в договор об авиаперевозках между странами, расширив их количество, сообщил журналистам председатель израильской части межправкомиссии двух стран, министр по защите окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.
"Документ создает правовую основу для назначения нескольких авиапредприятий на договорных линиях, что юридически закрепляет положения о либерализации воздушного сообщения, реализуемые в настоящее время перевозчиками двух стран", — сообщил позднее Минтранс РФ.