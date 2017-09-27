Россия и Израиль увеличили количество поправок в договор об авиаперевозках

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. РФ и Израиль внесли поправки в договор об авиаперевозках между странами, расширив их количество, сообщил журналистам председатель израильской части межправкомиссии двух стран, министр по защите окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

"Речь идёт о принятом раз в несколько лет уточнении расширения нашего договора об авиационных перевозках. Идет постоянное увеличение авиалиний между Израилем и Россией. Это вызвано и расширением туризма, и расширением бизнес-сотрудничества", — сказал Элькин.

"Документ создает правовую основу для назначения нескольких авиапредприятий на договорных линиях, что юридически закрепляет положения о либерализации воздушного сообщения, реализуемые в настоящее время перевозчиками двух стран", — сообщил позднее Минтранс РФ.