Самолеты "ВИМ-Авиа" арестованы в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Самолеты авиакомпании "Вим-Авиа", которая в настоящее время прекратила чартерные рейсы, арестованы за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Сейчас понятно, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров. За долги ее самолеты арестованы в аэропортах Антальи и Даламан Турецкой республики, а также во Франции в аэропорту Льеж", — сообщил Нерадько в среду, выступая в Госдуме.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются.