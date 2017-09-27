Назван самый популярный у туристов город мира

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Компания MasterCard провела анализ международных транзакций частных клиентов и определила самый популярный среди туристов город мира, говорится на официальном сайте платежной системы.

Эксперты корпорации исследовали данные по 132 крупным городам за прошлый год. Они пришли к выводу, что лидером по количеству туристов стал Бангкок: в 2016-м в столице Таиланда остановились с ночевкой порядка 19,41 миллиона человек. Вторым в списке значится Лондон с результатом 19,04 миллиона иностранцев. Тройку замыкает Париж: французскую столицу в 2016-м посетили 15,45 миллиона путешественников.

В десятку лучших также вошли Дубай, Сингапур, Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул. Лидером по приросту числа туристов в 2017-м, по прогнозам экспертов, станет столица Японии (12,2%), аутсайдерами — Сеул (0,4%) и Нью-Йорк (-2,4%). Российские города в рейтинге не представлены.

Отмечается, что посетители Стамбула и Праги, которая входит в двадцатку самых популярных туристических направлений, больше всего тратят на кафе и рестораны. Туристы, прибывшие в Сеул и Лондон, лидируют по сумме расходов на шоппинг. Желающие осмотреть достопримечательности Парижа и Милана, как правило, больше прочих платят за гостиницы и хостелы.