Губернатор Магаданской области рассказал, какие компании заменят "ВИМ-Авиа"

МАГАДАН, 27 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел переговоры с авиакомпаниями "ЮТэйр", Nordwind и "Икар" о замене "ВИМ-Авиа", которая испытывает финансовые трудности, на направлении Магадан-Москва.

"Я сделал им предложение вернуться на наш рынок, чтобы заменить "ВИМ-Авиа". Они рассмотрят возможность возобновить перевозки по летнему расписанию. Этот вопрос будет решен и не только потому, что "свято место пусто не бывает", а потому что сами авиакомпании заинтересованы в этом", — сказал Владимир Печеный на брифинге.

Кроме того, губернатор отметил, что по последней информации от руководства Росавиации, уже готов к вылету самолет "ВИМ-Авиа" из Москвы в Магадан.

"Помимо этого, уже есть договоренность с другими авиакомпаниями, которые будут помогать вывозить наших пассажиров после того, как "ВИМ-Авиа" перестанет осуществлять перелеты. В данном случае это "Аэрофлот" и "Россия". Расходы им будут компенсированы государством", — добавил глава региона.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".

Ранее источник сообщил РИА Новости, что перевозчик просит госгарантии на сумму 800-840 миллионов рублей.