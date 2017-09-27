Министр Израиля призвал увеличить поток российских туристов в страну

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сопредседатель российско-израильской межправкомиссии, министр по защите окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин призвал Россию увеличить турпоток в страну, потеснив с первого места туристов из США.

"Вы говорили о туризме, это важная тема. Несмотря на те изменения…, Россия, с нашей точки зрения, занимает второе место по числу туристов, которые приезжают в Израиль. Вопрос дальнейшего развития туризма мы считаем очень важным. Россия также становится "туристической Меккой". Израильские туристы все больше и больше прибывают в Россию", — сказал Элькин.

"Кто у вас на первом месте?", — спросил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Элькин ответил, что туристы из США.

"У нас, похоже, уже Китай", — ответил Дворкович. Его визави отметил, что Израиль отмечает "значительный рост, в десятки процентов, рост туризма из Китая в Израиль". "Но это может и для вас представлять вызов. И мы будем рады, если вы подвинете США с первого места и станете первой страной по количеству туристов, прибывающих в Израиль", — сказал Элькин.

Дворкович, в свою очередь, отметил, что китайских туристов опередить будет очень сложно, так как даже в Кремль большинство билетов выкуплено туристами из Китая.

"США мы, конечно, можем подвинуть, Китай, я думаю, все равно будет первый. У нас уже в Кремль попасть очень сложно, потому что 90% билетов куплено китайскими туристами", — ответил Дворкович.