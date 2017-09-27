Ellinair вывезет всех клиентов "ВИМ-Авиа" в Греции до 15 октября

АФИНЫ, 27 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Всех туристов компании "ВИМ-Авиа" в Греции вывезет греческая авиакомпания Ellinair до 15 октября, сообщил РИА Новости генеральный директор Mouzenidis Travel Greece Георгиос Масманидис.

"Всех туристов компании "ВИМ-Авиа" в Греции вывезет авиакомпания Ellinair. Вплоть до 15 октября все туристы будут пересажены на Ellinair", — сказал Масманидис.

Mouzenidis Travel Greece является крупнейшим туроператором по Греции, в сезоне 2017 года компания сотрудничала с "ВИМ-Авиа", их самолеты выполняли чартерные рейсы в Салоники и на Крит.

По словам Масманидиса, с "ВИМ-Авиа" были договоренности о полетах в Грецию до 15 октября.

"Соответственно, до 15 октября есть пассажиры с билетами авиакомпании "ВИМ-Авиа". На данный момент есть договоренность с Росавиацией и Ростуризмом с нашей стороны и со стороны Ellinair, что мы берем полностью на свое обслуживание самолеты "ВИМ-Авиа" и экипажи "ВИМ-Авиа" и будем летать на этих самолетах в аэропорт "Домодедово", — сказал Масманидис.

По его словам, до 15 октября предстоит вывезти из Греции примерно 3,5 тысячи человек, из Москвы прилетит около тысячи человек.

Ранее Масманидис сообщил, что ближайшие даты рейсов — 27 и 28 сентября.

Греческая авиакомпания Ellinair базируется в аэропорту Салоники.