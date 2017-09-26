Пик возвращения пассажиров "ВИМ-Авиа" в Россию придется на конец сентября

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Основной пик возвращения домой туристов с перелетом от "ВИМ-Авиа", которая прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем, ожидается в конце сентября, в ближайшие дни ведомствами будет определен порядок их возврата, сообщает ассоциация "Турпомощь".
"Несмотря на то что не у всех туристов имеются билеты на руках, что является нарушением законодательства РФ, все граждане нашей страны будут возвращены домой. Ожидается, что основной пик перевозок придется на конец сентября. В течение ближайших дней ведомствами будет определен порядок возврата туристов", — говорится в сообщении.