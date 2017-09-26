АТОР: находящимся на Бали россиянам не угрожает извержение вулкана

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Порядка 100 туристов из России на данный момент находятся на Бали, однако извержение вулкана Агунг им не угрожает, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Около 100 человек, на юге острова. Извержение вулкана им ничем не угрожает",- сказала она.

Ранее посольство РФ в Индонезии рекомендовало российским туристам, находящимся на Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова в связи с активностью вулкана Агунг.

В связи с этим на данный момент на всей территории острова объявлено чрезвычайное положение. Радиус зоны особой опасности составляет 12 км от кратера вулкана. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября. Почти 50 тысяч человек эвакуированы, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.