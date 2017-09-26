Подставят плечо: российские авиакомпании вывезут пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ряд авиакомпаний согласился помочь с перевозкой пассажиров "ВИМ-Авиа", которая из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, только за рубежом находятся почти 39 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа".
Готовые прийти на помощь перевозчики для выполнения регулярных рейсов внутри страны получат из бюджета около 200 миллионов рублей; финансирование международных чартеров для вывоза туристов из-за рубежа будет осуществлено из внебюджетных источников.
Причем среди отзывчивых авиакомпаний есть и иностранные: так, греческая EllinAir заявила о готовности осуществлять за свой счет перевозки пассажиров чартеров "ВИМ-Авиа".
Несмотря на остановку чартерной программы, "ВИМ-Авиа" пока продолжает выполнять регулярные полеты: вечером во вторник "Внуково" ждет прилета трех самолетов авиакомпании.
Авиакомпании подставят плечо
Самолеты "ВИМ-Авиа", взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями. Однако "Уральские авиалинии", IFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер" и "Якутия" проявили готовность перевезти пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа" на регулярных рейсах внутри страны.
Средства, направленные из внебюджетных источников в "ВИМ-Авиа" для чартерных перевозок пассажиров из-за рубежа в Россию, пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание, отметила Росавиация.
"Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента", — добавило ведомство.