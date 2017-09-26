Подставят плечо: российские авиакомпании вывезут пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ряд авиакомпаний согласился помочь с перевозкой пассажиров "ВИМ-Авиа", которая из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, только за рубежом находятся почти 39 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа".

Во вторник в Росавиации состоялось совещание по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров "ВИМ-Авиа". В совещании приняли участие представители аэропорта "Внуково" и ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", "Уральских авиалиний", S7, Royal Flight, Azur Air.

Готовые прийти на помощь перевозчики для выполнения регулярных рейсов внутри страны получат из бюджета около 200 миллионов рублей; финансирование международных чартеров для вывоза туристов из-за рубежа будет осуществлено из внебюджетных источников.

Причем среди отзывчивых авиакомпаний есть и иностранные: так, греческая EllinAir заявила о готовности осуществлять за свой счет перевозки пассажиров чартеров "ВИМ-Авиа".

Не только авиакомпании выразили готовность помочь, но и аэропорты. "Внуково" согласился принимать рейсы проблемного перевозчика, пока не будут развезены все пассажиры. Ранее "ВИМ-Авиа" летала в "Домодедово", однако перед аэропортом у авиакомпании образовался крупный долг. Руководство "Внуково", по сообщению Росавиации, "проявляет понимание складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги".

Несмотря на остановку чартерной программы, "ВИМ-Авиа" пока продолжает выполнять регулярные полеты: вечером во вторник "Внуково" ждет прилета трех самолетов авиакомпании.

Авиакомпании подставят плечо

Самолеты "ВИМ-Авиа", взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями. Однако "Уральские авиалинии", IFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер" и "Якутия" проявили готовность перевезти пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа" на регулярных рейсах внутри страны.

Royal Flight и Azur Air уже начали вывозить пассажиров из турецкой Антальи: так, Royal Flight во вторник выполнила рейсы из Антальи в Москву и в обратном направлении, которыми перевезла 545 пассажиров. Azur Air отправила из Антальи в Москву 235 пассажиров, и обратным рейсом — 160 пассажиров.

Средства, направленные из внебюджетных источников в "ВИМ-Авиа" для чартерных перевозок пассажиров из-за рубежа в Россию, пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание, отметила Росавиация.

"Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента", — добавило ведомство.