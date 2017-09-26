Ростуризм рассказал, сколько билетов на свои рейсы продала "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" продала почти 200 тысяч билетов на свои рейсы, в основном на период до конца октября, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.
"По состоянию на вчера авиакомпания "ВИМ-Авиа" продала 196,633 тысячи билетов", — сообщил Сафронов.
Он отметил, что "глубина продаж (билетов — ред.) достаточно серьезная", добавив, что "основная глубина — до конца октября текущего года".
"Ряд туроператоров уже возвращают туристов за свой счет, работа ведется с разными авиационными компаниями", — сказал глава Ростуризма.