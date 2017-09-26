Росавиация назвала авиакомпании, которые перевезут пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости/Прайм. Авиакомпании "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия" помогут перевезти пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", говорится в сообщении Росавиации.
Ранее "ВИМ-Авиа" из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы.
В рамках предложенных условий представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", IFly, Red Wings, NordStar, "ИКАР", "Северный ветер" и "Якутия" выразили готовность перевозить пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа", сообщает Росавиация.