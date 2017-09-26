Пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции вывозят компании Royal Flight и Azur Air

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции вывозят авиакомпании Royal Flight и Azur Air, говорится в сообщении Росавиации.

Ранее "ВИМ-Авиа" из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы.

"Несмотря на остановку самолетов "ВИМ-Авиа" в аэропорту Антальи, чартерные пассажиры за счет туроператоров вывозятся с турецких курортов бортами других российских авиакомпаний. В частности, авиакомпания Royal Flight сегодня выполнила рейсы из Антальи в Москву и в обратном направлении, которыми перевезла 545 пассажиров", — говорится в сообщении.

"Авиакомпания Azur Air отправила из Антальи в Москву 235 пассажиров, и обратным рейсом — 160 пассажиров. К сотрудничеству с туроператорами подключаются и другие российские авиакомпании", — добавило ведомство.