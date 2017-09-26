Самолет "ВИМ-Авиа" вылетел в Симферополь за 270 пассажирами

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетел из Москвы в Симферополь за 270 пассажирами, рейс которых задержан более чем на 19 часов, сообщил РИА Новости директор аэропорта Симферополя по связям с общественностью Игорь Лаптев.

Рейс компании "ВИМ-Авиа" № 342, который должен был вылететь из Симферополя в "Домодедово" в понедельник в 20.50, был отложен до 16.40 вторника. Рейс ожидают 270 пассажиров. Как ранее сообщал Лаптев, пассажиры находятся в аэропорту Симферополя, где сотрудники аэропорта выделили для них отдельный зал, а пассажиров с детьми разместили в зале повышенной комфортности.

"Борт авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетел из Москвы в Симферополь. Сейчас уже проводится регистрация на рейс. Ориентировочное время вылета самолета из Симферополя 17.30", — сказал Лаптев.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".