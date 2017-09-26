РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Китайские туристы из-за "ВИМ-Авиа" нарушили миграционные правила

Сюжет:
Ситуация вокруг авиакомпании ВИМ-Авиа (64)
14:5626.09.2017
(обновлено: 14:59 26.09.2017)
02690
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-АвиаПассажиры в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

ЦИНДАО (Китай), 26 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Более 500 туристов из Китая не могут вылететь из Москвы и Санкт-Петербурга в положенные сроки из-за ситуации, связанной с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", тем самым они нарушают миграционный режим Российской Федерации, сообщила РИА Новости Светлана Пятихатка, исполнительный директор ассоциации "Мир без границ", которая занимается приемом китайских туристов в России.

Регистрационное табло в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рейс "ВИМ-Авиа" из Турции в Челябинск задерживается почти на сутки
В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Авиакомпания также заявила, что продолжает переговоры с финансовыми структурами для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров и рассчитывает на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли.

"По состоянию на 13.00 26 сентября, из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика "ВИМ-Авиа" 13 китайских туристических групп, направлявшихся на родину, не смогли вылететь из аэропорта Домодедово (482 человека); в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) из-за невозможности вылета в КНР находятся девять китайских групп (число туристов уточняется). По информации, имеющейся у "Мира без границ", все эти группы находятся в залах ожидания, без пересечения государственной границы (то есть вне "стерильной зоны")", — рассказала собеседница агентства.

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Минтранс заявили, что задолженность "ВИМ-Авиа" превышает 500 млн рублей
По её информации, до 3 октября еще 63 китайские туристические группы должны покинуть аэропорты двух столиц бортами "ВИМ-Авиа". Запланированы рейсы в Пекин, Шэньян, Сиань, Фучжоу, Тайюань, Чэнду, Гуанчжоу (из Домодедово); в Ухань, Шанхай, Пекин (из "Пулково"). Если ситуация с перевозчиком не изменится, проблемы с выездом в эти сроки возникнут у 2,3 тысячи туристов из КНР. Сейчас большинство этих туристов находятся в Москве и Санкт-Петербурге на туристическом маршруте.

Посадка пассажиров в самолет авиакомпании ВИМ-Авиа. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Росавиация на следующей неделе представит результаты проверки "ВИМ-Авиа"
"Невозможность вылета безвизовых групп порождает целый ряд проблем, связанных с размещением туристов в отелях, а также в части визового и миграционного законодательства. Групповая виза предполагает жесткие сроки въезда и выезда, несоблюдение срока выезда влечет за собой нарушение миграционных правил. Срок пребывания группы в соответствии с Соглашением между правительствами России и Китая по безвизовому туристическому обмену от 2000 года ограничен 15 дням. Большинство турпрограмм для безвизовых групп в России верстаются из расчета шесть-семь дней, однако ни соглашение, ни другие нормативные документы не регулируют процедуру продления действия конкретного безвизового списка до 15 дней. В этом случае, как и в случае пребывания группы все 15 дней в случае невозможности покинуть территорию России в срок, туристы автоматически становятся нарушителями миграционного законодательства", — пояснила Пятихатка.

Самолет авиакомпании Вим-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
АТОР: девять российских туроператоров пострадали в ситуации с "ВИМ-Авиа"
Она отметила, что уже известны случаи отказа отелей продлевать размещение китайских групп, так как при наступлении момента нарушения сроков пребывания и прекращения действия безвизового списка средство размещения само становится нарушителем миграционного законодательства. В этом случае закон налагает на него штраф в 400 тысяч рублей за каждого туриста, которого он разместил в нарушение миграционных правил. Для выхода из ситуации ассоциация "Мир без границ" взаимодействует с оперативным штабом Федерального агентства по туризму, МИД РФ и Московским дипломатическим представительством Государственного управления по делам туризма КНР.

"Мы рассчитываем, что несмотря на серьезность ситуации, активная работа Ростуризма и Росавиации при содействии МИД РФ и российских консульских служб позволят без ущерба для китайских туристов и российских принимающих туркомпаний разрешить возникшую проблему. Вместе с тем, хотели бы обратить внимание на необходимость изменения правил, регулирующих въезд по безвизу для китайских, а в недалеком будущем и иранских тургрупп, которые в нынешнем варианте Соглашения не предусматривают порядка визового согласования в случаях, подобных нынешнему", — считает Пятихатка.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена