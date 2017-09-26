Китайские туристы из-за "ВИМ-Авиа" нарушили миграционные правила

ЦИНДАО (Китай), 26 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Более 500 туристов из Китая не могут вылететь из Москвы и Санкт-Петербурга в положенные сроки из-за ситуации, связанной с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", тем самым они нарушают миграционный режим Российской Федерации, сообщила РИА Новости Светлана Пятихатка, исполнительный директор ассоциации "Мир без границ", которая занимается приемом китайских туристов в России.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Авиакомпания также заявила, что продолжает переговоры с финансовыми структурами для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров и рассчитывает на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли.

"По состоянию на 13.00 26 сентября, из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика "ВИМ-Авиа" 13 китайских туристических групп, направлявшихся на родину, не смогли вылететь из аэропорта Домодедово (482 человека); в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) из-за невозможности вылета в КНР находятся девять китайских групп (число туристов уточняется). По информации, имеющейся у "Мира без границ", все эти группы находятся в залах ожидания, без пересечения государственной границы (то есть вне "стерильной зоны")", — рассказала собеседница агентства.

По её информации, до 3 октября еще 63 китайские туристические группы должны покинуть аэропорты двух столиц бортами "ВИМ-Авиа". Запланированы рейсы в Пекин, Шэньян, Сиань, Фучжоу, Тайюань, Чэнду, Гуанчжоу (из Домодедово); в Ухань, Шанхай, Пекин (из "Пулково"). Если ситуация с перевозчиком не изменится, проблемы с выездом в эти сроки возникнут у 2,3 тысячи туристов из КНР. Сейчас большинство этих туристов находятся в Москве и Санкт-Петербурге на туристическом маршруте.

"Невозможность вылета безвизовых групп порождает целый ряд проблем, связанных с размещением туристов в отелях, а также в части визового и миграционного законодательства. Групповая виза предполагает жесткие сроки въезда и выезда, несоблюдение срока выезда влечет за собой нарушение миграционных правил. Срок пребывания группы в соответствии с Соглашением между правительствами России и Китая по безвизовому туристическому обмену от 2000 года ограничен 15 дням. Большинство турпрограмм для безвизовых групп в России верстаются из расчета шесть-семь дней, однако ни соглашение, ни другие нормативные документы не регулируют процедуру продления действия конкретного безвизового списка до 15 дней. В этом случае, как и в случае пребывания группы все 15 дней в случае невозможности покинуть территорию России в срок, туристы автоматически становятся нарушителями миграционного законодательства", — пояснила Пятихатка.

Она отметила, что уже известны случаи отказа отелей продлевать размещение китайских групп, так как при наступлении момента нарушения сроков пребывания и прекращения действия безвизового списка средство размещения само становится нарушителем миграционного законодательства. В этом случае закон налагает на него штраф в 400 тысяч рублей за каждого туриста, которого он разместил в нарушение миграционных правил. Для выхода из ситуации ассоциация "Мир без границ" взаимодействует с оперативным штабом Федерального агентства по туризму, МИД РФ и Московским дипломатическим представительством Государственного управления по делам туризма КНР.

"Мы рассчитываем, что несмотря на серьезность ситуации, активная работа Ростуризма и Росавиации при содействии МИД РФ и российских консульских служб позволят без ущерба для китайских туристов и российских принимающих туркомпаний разрешить возникшую проблему. Вместе с тем, хотели бы обратить внимание на необходимость изменения правил, регулирующих въезд по безвизу для китайских, а в недалеком будущем и иранских тургрупп, которые в нынешнем варианте Соглашения не предусматривают порядка визового согласования в случаях, подобных нынешнему", — считает Пятихатка.