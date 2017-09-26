Для помощи туристам "ВИМ-Авиа" открыли горячую линию

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли "горячую линию" для помощи находящимся за рубежом российским туристам – клиентам авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщается на сайте Ростуризма.

"Приказом руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова в Ростуризме и в Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" организована работа "горячей линии" до урегулирования возникшей ситуации", — говорится в сообщении.

"Горячая линия" открыта в связи с прекращением авиакомпанией "ВИМ-Авиа" чартерных программ из Москвы и других городов РФ и необходимостью оказания помощи российским туристам, находящимся на отдыхе за пределами России и имеющим оплаченные обратные авиабилеты данного авиаперевозчика.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. В понедельник было принято решение о приостановке деятельности компании "ВИМ-Авиа" и прекращении выполнения рейсов авиаперевозчика. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".