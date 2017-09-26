АТОР: девять российских туроператоров пострадали в ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Всего от простановки полетов компанией "ВИМ-Авиа" пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Ранее во вторник руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Олег Сафонов сообщил РИА Новости, что ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", которая объявила о прекращении чартерных полетов из-за отсутствия средств, негативно отразилась на многих туроператорах, в числе которых крупные — "Интурист", TUI, Mouzenidis Travel и Coral Travel.

"По данным АТОР, всего от остановки чартеров "ВИМ-Авиа" пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных", — говорится в сообщении АТОР.

"Туроператоры вчера вечером были поставлены перед фактом, не имея возможности высказать свои предложения. Туристов же, в итоге, сделали крайними в кризисной ситуации. Хочу подчеркнуть, что всю сегодняшнюю ночь и утро туроператоры занимаются решением возникшей проблемы, которую им создала авиакомпания, не заплатившая контрагентам", — заявила "Вестнику АТОР" исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. А в понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы, после чего было принято решение о приостановлении деятельности компании и прекращении выполнения рейсов авиаперевозчика.

В свою очередь, прокуратура ранее начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".