АТОР: девять российских туроператоров пострадали в ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Всего от простановки полетов компанией "ВИМ-Авиа" пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)
"По данным АТОР, всего от остановки чартеров "ВИМ-Авиа" пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных", — говорится в сообщении АТОР.
"Туроператоры вчера вечером были поставлены перед фактом, не имея возможности высказать свои предложения. Туристов же, в итоге, сделали крайними в кризисной ситуации. Хочу подчеркнуть, что всю сегодняшнюю ночь и утро туроператоры занимаются решением возникшей проблемы, которую им создала авиакомпания, не заплатившая контрагентам", — заявила "Вестнику АТОР" исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.
В свою очередь, прокуратура ранее начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".