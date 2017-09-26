МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. За рубежом находятся 43 тысячи туристов, отправленных рейсами "ВИМ-Авиа" в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит, говорится в сообщении ассоциации "Турпомощь".

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. 25 сентября 2017 года было принято решение о приостановлении деятельности компании "ВИМ-авиа" и прекращении выполнения рейсов авиаперевозчика. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

"В случае, если ситуация не изменится, под угрозой неисполнения услуг могут оказаться туристы, которые либо уже находятся за рубежом, либо только намереваются вылетать за границу. По сводной информации, полученной от туроператоров, за рубежом находятся 43 тысячи человек, ранее отправленных рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит", — отмечает "Турпомощь".

В настоящее время ассоциация продолжает консолидировать информацию от туроператоров с целью выявления количества и местонахождения туристов, отдыхающих за рубежом и вылетающих рейсами данной авиакомпании.

"К сожалению, данный вопрос не относится к компетенции ассоциации, так как речь идет не о банкротстве туроператора, но о банкротстве транспортной компании. И поскольку в данной ситуации граждане находятся не в категории "туристы", а в категории "пассажиры", регуляторами в данном вопросе выступают Министерство транспорта Российской Федерации и Росавиация", — отмечается в сообщении.

Сейчас все участники процесса ждут от органов исполнительной власти конкретных решений по выходу из сложившейся ситуации, опыт разрешения которых у Минтранса уже есть, добавили в "Турпомощи".