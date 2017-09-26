В России необходим постоянный мониторинг авиакомпаний, считает депутат

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. России нужно вводить постоянный финансовый и экономический мониторинг деятельности авиакомпаний, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, комментируя ситуацию вокруг "ВИМ-Авиа".

В понедельник крупная российская авиакомпания "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

"У нас есть некоторый пробел в управлении авиацией, его, наверное, надо ликвидировать. Существуют две системы допуска на рынок. Первая – это допуск на рынок технический, технологический, то есть способность обеспечить кадрами, техникой, а также надежность и безопасность полетов. Этот допуск у нас неплохо работает, и если сравнивать безопасность полетов по европейским стандартам, то мы, в общем-то, не на плохом месте находимся. Но есть вторая система, которая у нас пока слабо развита – это допуск по экономической составляющей", — сказал депутат.

"Минтранс традиционно занимается организацией и безопасностью полетов, наземной базой, организационной системой, а нужно еще мониторинг непрерывно проводить авиакомпаний по их экономической составляющей", — считает Ефимов. Он допускает, что такой мониторинг могло бы проводить, например, Минэкономразвития, или в Минтрансе создать такую систему, которая бы "отслеживала непрерывно рыночную способность авиакомпании".

По словам депутата, например, ранее в ситуации с "Трансаэро", "было понятно издали, что она развалится". "Эта компания вела очень активную и даже агрессивную в хорошем смысле политику, наращивала мощности перевозочные. Но дело в том, что в это время авиация у нас шагала по 15% в год. Но каждые 15% в год это уже не 15% на следующий год, а 18%. И нельзя такими темпами наращивать. Кроме того, вмешались кризисные явления – Турция и все прочее. Но уже тогда чувствовалось, что мощности компания перебирает, а все воздушные суда берутся в лизинг, а стоят они до 100 миллионов долларов и больше", — напомнил первый зампред думского комитета.

"Поэтому нужен мониторинг экономический, финансовый. Он у нас слабоват. Его надо проводить постоянно по всем компаниям", — уверен Ефимов.