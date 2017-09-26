В России необходим постоянный мониторинг авиакомпаний, считает депутат

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. России нужно вводить постоянный финансовый и экономический мониторинг деятельности авиакомпаний, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, комментируя ситуацию вокруг "ВИМ-Авиа".
"У нас есть некоторый пробел в управлении авиацией, его, наверное, надо ликвидировать. Существуют две системы допуска на рынок. Первая – это допуск на рынок технический, технологический, то есть способность обеспечить кадрами, техникой, а также надежность и безопасность полетов. Этот допуск у нас неплохо работает, и если сравнивать безопасность полетов по европейским стандартам, то мы, в общем-то, не на плохом месте находимся. Но есть вторая система, которая у нас пока слабо развита – это допуск по экономической составляющей", — сказал депутат.
"Минтранс традиционно занимается организацией и безопасностью полетов, наземной базой, организационной системой, а нужно еще мониторинг непрерывно проводить авиакомпаний по их экономической составляющей", — считает Ефимов. Он допускает, что такой мониторинг могло бы проводить, например, Минэкономразвития, или в Минтрансе создать такую систему, которая бы "отслеживала непрерывно рыночную способность авиакомпании".
"Поэтому нужен мониторинг экономический, финансовый. Он у нас слабоват. Его надо проводить постоянно по всем компаниям", — уверен Ефимов.