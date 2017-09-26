Ростуризм: коллапса на туристском рынке из-за проблем с "ВИМ-Авиа" не будет

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Никакого коллапса на туристском рынке в связи с прекращением чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа" не будет, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

При этом он отметил, что все туристы будут возвращены домой, причем сделано это будет не за счет туроператоров.

"Никакого коллапса на туристском рынке в связи с прекращением чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа" не будет. Организацией возвращения из-за рубежа российских туристов – клиентов данного авиаперевозчика занимается Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство по туризму. Ситуация находится под контролем", — приводятся в сообщении Ростуризма слова Сафонова.

"Распространение отдельными представителями отраслевых профессиональных объединений ничем не обоснованных утверждений "панического" характера является намеренной попыткой дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти по защите прав и законных интересов российских туристов", — добавил Сафонов.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".