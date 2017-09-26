Возвращать туристов в Россию надо самолетами "ВИМ-Авиа", считают в РСТ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Возвращать в Россию граждан, которые улетели на отдых самолетами проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа", надо этими же самолетами, поскольку других свободных на рынке нет, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

"Возможностей вернуть туристов немного — либо Росавиация попросит как в истории с "Трансаэро" другие авиакомпании, но это маловероятно, либо самолетами самой "ВИМ-Авиа", других свободных самолётов на рынке просто нет", — сказала Тюрина.

"Посчитать сейчас, сколько конкретно туристов попали в число пассажиров "ВИМ-Авиа", сейчас невозможно, это может быть и 50, и 60 и 80 тысяч, компании будут сверять списки", — продолжила пресс-секретарь РСТ.

Она также добавила, что туроператоры в такой ситуации, когда все путевки уже оплачены, включая перелет, оказываются совершенно не защищены: "Если бы у туроператора возникла проблема, то вмешалась бы "Турпомощь", а когда банкротится авиакомпания, то никакой такой помощи не будет, страховки на такой случай не предусмотрены".