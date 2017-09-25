Турецкий отель опроверг историю нападения персонала на российских туристов

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Сообщения российских СМИ о нападении персонала отеля Azura Deluxe Resort & Spa Hotel на туристов из РФ не соответствует действительности, россияне сами вели себя агрессивно, заявила РИА Новости директор отеля Сонгюль Карджы, где произошел инцидент.

Ранее российские СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга, который отдыхал в этом отеле в Аланье, пострадал в массовой драке, в которой участвовал персонал отеля и российские туристы. По его словам, конфликт произошёл из-за попытки оставить жалобу на бармена данного отеля, отказавшегося обслуживать молодых людей "из-за неприязни к русским". В ответ сотрудники отеля якобы начали хамить и полезли в драку, пустив в ход бутылки и стулья. Туристов якобы вытолкали из здания отеля, а на улице стали преследовать и избивать битами до потери сознания.

"Инцидент произошел вечером 23 сентября. Согласно рапорту жандармерии, гости были в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно. Несмотря на попытки охраны успокоить гостей, они продолжали проявлять агрессию, затем начали нападать на работников отеля и нецензурно выражаться. Мы очень сожалеем, что такой печальный инцидент произошел в нашем отеле", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel отдыхают туристы из разных стран, и администрация не делает никакого различия между гостями.

"Все гости для нас одинаково ценны, не может даже речи идти о том, что у нас плохое отношение к гостям из России. Никогда ранее подобных прецедентов в нашем отеле не было", — отметила она.

По словам Карджы, россияне, с которыми произошел конфликт, уехали на родину в воскресенье.

В свою очередь, представитель генерального консульства России в Анталье сообщил РИА Новости, что никаких обращений в дипмиссию от участников конфликта не поступало.