Ростуризм предупредил о рисках заражения лихорадкой чикунгунья в Италии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским гражданам при планировании поездки в Италию учитывать риски заражения лихорадкой чикунгунья, сообщается в материалах ведомства.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки Чикунгунья в Италии. Как сообщалось на сайте ведомства со ссылкой на Минздрав Италии, на середину сентября текущего года зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и три случая с подозрением на заболевание в регионе Лацио, Центральная Италия (города Анцио и Рим).

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Италию, учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры", — говорится в сообщении Ростуризма.

Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Италию, информировать своих клиентов о рисках заражения и рекомендованных Роспотребнадзором правилах безопасного поведения.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.