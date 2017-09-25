Роспотребнадзор напомнил клиентам "ВИМ-Авиа" о праве на возмещение убытков

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор на своем официальном сайте напомнил пассажирам "ВИМ-Авиа" о праве на возмещение убытков и услугах, на которые они имеют право при задержке авиарейсов.

"В связи с массовыми задержками авиарейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в очередной раз информирует потребителей об их правах в случае задержки авиарейсов", — говорится в сообщении.

Как сообщает Роспотребнадзор, при задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета, причем перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным"; право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в связи с задержкой рейса, например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии или пассажир опоздал на поезд.

Кроме того, пассажир имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Отмечается, что такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета.

Ведомство сообщило также о дополнительных услугах, которые пассажир вправе получить в аэропорту при задержке рейса. В частности, пассажир имеет право на организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенка, если ему до семи лет; обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании рейса более двух часов. Пассажиры также имеют право получить питание при ожидании рейса более четырех часов, а при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью.

Отмечается, что пассажиры имеют право на бесплатное размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов днем и более шести часов ночью, а также доставку от аэропорта до гостиницы и обратно.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Осенью задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку также начали прокуратура и Следственный комитет.

По данным Генпрокуратуры, "ВИМ-Авиа" за восемь месяцев задержала 12% рейсов.