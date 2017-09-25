Туроператоры рассказали, что на Бали сейчас мало российских туристов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Туристический сезон на Бали, где активизировался вулкан, начинается с октября, поэтому сейчас там не должно быть много российских туристов, считает PR-директор российского туроператора "Тез Тур" Лариса Аханова.

"Ни у кого из российских туроператоров нет чартерных программ на остров Бали. Соответственно российские туристы в таком массовом объеме не летают. Они туда летают исключительно на регулярных авиалиниях. Сейчас Бали не самое популярное место, активный сезон там начинается где-то с октября. Пик продаж приходится на Новый год. Там сейчас, наверное, есть самостоятельное туристы, но их не должно быть много", — сказала Аханова РИА Новости.

В понедельник Индонезийский Красный Крест заявил об эвакуации более 42 тысяч человек из района возможного извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали.

Ранее сообщалось, что порядка 35 тысяч человек на Бали эвакуированы из-за возросшей активности вулкана Агунг. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.

Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался. Ранее сообщалось, что в стране введен наивысший уровень опасности. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.