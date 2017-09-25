Туроператоры рассказали, что на Бали сейчас мало российских туристов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Туристический сезон на Бали, где активизировался вулкан, начинается с октября, поэтому сейчас там не должно быть много российских туристов, считает PR-директор российского туроператора "Тез Тур" Лариса Аханова.
"Ни у кого из российских туроператоров нет чартерных программ на остров Бали. Соответственно российские туристы в таком массовом объеме не летают. Они туда летают исключительно на регулярных авиалиниях. Сейчас Бали не самое популярное место, активный сезон там начинается где-то с октября. Пик продаж приходится на Новый год. Там сейчас, наверное, есть самостоятельное туристы, но их не должно быть много", — сказала Аханова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что порядка 35 тысяч человек на Бали эвакуированы из-за возросшей активности вулкана Агунг. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.