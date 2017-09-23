Маршрут "Золотое кольцо" станет государственным, заявил Мединский

ПЛЕС, 23 сен — РИА Новости. Туристический маршрут "Золотое кольцо" России с конца года станет государственным, сообщил министр культуры Владимир Мединский на заседании коллегии Минкультуры в субботу.

В августе было подписано соглашение о создании Союза городов "Золотого кольца", чтобы объединить усилия для обновления и продвижения этого некогда очень популярного туристического маршрута. Подписание прошло в мэрии Ярославля в рамках празднования 50-летия маршрута "Золотое кольцо России", в церемонии приняли участие главы Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского, Суздаля, Владимира, Костромы, Иванова, Сергиева Посада.

"Мы готовим сейчас большое совещание по возрождению "Золотого кольца" как государственного института, то есть оно у нас какое-то время больше было информационным брендом "Золотое кольцо". А в конце этого года "Золотое кольцо" станет формализованной институцией, как список всемирного наследия ЮНЕСКО", — сказал Мединский.

По его словам, будет введен тщательный отбор городов с комиссией и экспертами по включению их в "Золотое кольцо".