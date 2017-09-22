Минтранс ожидает приглашения на проверку аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Минтранс РФ ждет приглашения от Египта для проведения инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, пока его не получал, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что египетская сторона ожидает от РФ запроса на проверку мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. В июле этого года специалисты из РФ проверили меры безопасности второго терминала Каирского международного аэропорта и дали положительную оценку.

"Это мы ждем заявки от египетской стороны. Никаких официальных приглашений мы не получали от них", — заявил Соколов.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.