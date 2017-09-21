В Египте рассказали о мерах, принятых для возвращения российских туристов

КАИР, 21 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Египетские авиационные власти сделали все необходимое для того, чтобы вернуть туристов из России, и ожидают положительного решения этого вопроса, заявил министр гражданской авиации страны Шериф Фатхи.

"Я полагаю, что мы сделали все, чтобы вернуть туристов из России, наши аэропорты обеспечивают очень хороший уровень мер безопасности и услуг", — сказал египетский министр в интервью местному телеканалу Dream.

По его словам, в Каире ожидают решения по возобновлению авиасообщения. "Мы будем приветствовать туристов из России, как только уполномоченные власти примут решение о возобновлении авиасообщения", — сказал Фатхи.

Он отметил, что есть позитивные подвижки в этом направлении, но в каждом государстве свои механизмы принятия решений. "Сейчас ситуация позитивная. Думаю, что мы уже преодолели этап обсуждения каких-либо замечаний, в частности в том, что касается Каирского аэропорта", — добавил Фатхи.

Он также выразил надежду, что возобновление полетов между Каиром и Москвой станет началом возвращения авиасообщения с Россией в целом.

В то же время, Фатхи отметил, что долгое отсутствие туристов из России заставило многих задуматься об открытии новых рынков.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.