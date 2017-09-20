Курортный сбор в Алтайском крае в 2018 году составит 30 рублей в сутки

НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Курортный сбор в Алтайском крае в 2018 году, предварительно, составит 30 рублей в сутки с увеличением в последующие годы до 50 рублей; он не превысит 1% от стоимости путевки, сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

Алтайский край определен в числе пилотных регионов, где в порядке эксперимента с 2018 года введут плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор. Он будет введен пока для поддержки и развития курортной инфраструктуры города-курорта Белокуриха. В среду размеры сбора обсудили на заседании краевого правительства.

"В федеральном законе верхняя планка на 2018 год составляет 50 рублей, на последующие годы — 100 рублей. Мы предварительно определили эту планку на уровне 30 рублей в 2018 году. В последующие годы — 50 рублей. Размер курортного сбора не будет превышать 1% от стоимости путевки", — приводятся в сообщении слова начальника регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова.

По словам чиновника, сумма курортного сбора обсуждалась с санаторно-курортным сообществом для того, чтобы это не отразилось негативно на турпотоке и в то же время позволило получить деньги на строительство объектов курортной инфраструктуры.

Захаров считает, что курортный сбор — возможность не только восстановить действующую инфраструктуру, но и создать новую, что значительно повысит привлекательность курортов Алтайского края для инвесторов и туристов. По предварительным расчетам, годовой курортный сбор в Алтайском крае (от курорта Белокуриха) составит 45-50 миллионов рублей.

Турист будет вносить деньги непосредственно при заселении в гостиницу. Затем оттуда собранные средства будут перечислять в Фонд развития курортной инфраструктуры. Власти обещают учесть мнения жителей и гостей курорта при составлении списка объектов, на которые направят деньги от сбора.